A 50 años del martirio de Angelelli, la Iglesia renovó el pedido para que los mártires riojanos sean proclamados santos

Al cumplirse 50 años del martirio del beato Enrique Angelelli, la Iglesia en la Argentina renovó este sábado el pedido para que él y los otros tres mártires riojanos sean proclamados santos. El planteo fue realizado por el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, durante la celebración central desarrollada en la ermita El Pastor.

La multitudinaria misa fue presidida por el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, junto a Braida, y reunió a miles de peregrinos, representantes de comunidades eclesiales, organizaciones sociales y de derechos humanos, además de autoridades nacionales, provinciales y municipales.

En su mensaje al finalizar la celebración, Braida agradeció la presencia de los fieles y de quienes colaboraron con la organización del acto conmemorativo. También destacó la inauguración del Parque Temático de los Mártires Riojanos, concebido como un espacio de oración, memoria, formación y peregrinación.

El obispo renovó además la oración para que los cuatro beatos -Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera- sean incorporados al santoral de la Iglesia.

«Te pedimos la gracia de ver proclamados sus nombres entre los santos mártires de tu Iglesia», expresó durante la celebración.

Colombo: «Celebramos a un pastor identificado con Cristo»

Durante la homilía, monseñor Marcelo Colombo sostuvo que la mejor manera de recordar a Angelelli es reconocerlo como un pastor que siguió a Cristo hasta entregar su vida.

«Hemos venido a celebrar a un pastor, alguien decididamente identificado con Cristo hasta las últimas consecuencias», afirmó.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina advirtió además que cualquier interpretación que reduzca la figura del obispo mártir o niegue lo ocurrido hace medio siglo «dejaría fuera de la realidad» a quien la sostenga.

Colombo definió a Angelelli como «un pastor según el corazón de Cristo», comprometido con los sectores más vulnerables, inspirado por el Concilio Vaticano II y por la Doctrina Social de la Iglesia.

En ese marco, señaló que el legado del obispo riojano sigue vigente e invitó a los cristianos a ser «sal de la tierra y luz del mundo», denunciando toda forma de injusticia y promoviendo una sociedad más fraterna. También citó la encíclica Magnifica humanitas del papa León XIV para remarcar que la dignidad de las personas debe estar en el centro de toda acción social.

Una jornada de memoria

Tras la misa, se realizó un momento de oración para depositar los restos del matrimonio Goyochea-Moreno, recientemente identificado luego de permanecer desaparecido desde la última dictadura cívico-militar.

La conmemoración continuó sobre la Ruta Nacional 38, en el sitio donde fue asesinado monseñor Angelelli el 4 de agosto de 1976, con actos, expresiones artísticas y testimonios en homenaje a los mártires riojanos.

Al cierre de la jornada, Braida convocó a vivir el aniversario como un compromiso con el Evangelio y con los valores de la verdad, la justicia y la fraternidad.