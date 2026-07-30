Orlando Ferreres: «Los sectores en recesión son los que ocupan a la gente»

El economista Orlando Ferreres sostuvo que la economía argentina atraviesa un escenario de fuerte contraste entre sectores con crecimiento y actividades que continúan en recesión. Si bien destacó el desempeño del agro, la minería y la energía, advirtió que las ramas que concentran la mayor cantidad de puestos de trabajo siguen mostrando un marcado deterioro.

Las declaraciones del fundador de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados se conocieron luego de la publicación del último Índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM), que reflejó una caída del 6,2% interanual en junio y una baja acumulada del 7,6% durante el primer semestre, completando ocho meses consecutivos de retrocesos en la inversión.

«Los sectores en recesión son los que ocupan a la gente»

En una serie de entrevistas brindadas a distintos medios del país, Ferreres explicó que la economía muestra una recuperación desigual.

«Hay como dos sectores en la economía: un sector que crece mucho, que es el campo, la minería y el gas. Esos andan bien, pero no ocupan mucha gente.»

En contrapartida, señaló que las actividades vinculadas al consumo interno continúan sin recuperarse.

«Los sectores que andan mal, como textiles, indumentaria y autos, ocupan mucha gente y están en recesión. Ese es un problema serio que el país no logra mejorar.»

La inversión continúa en retroceso

Ferreres también puso el foco en la falta de inversiones como una de las principales limitaciones para consolidar el crecimiento.

«En general lo que falla en la Argentina es la inversión. No logra el Gobierno impulsar una inversión adecuada.»

En ese sentido, calificó como preocupante la evolución del indicador elaborado por su consultora.

«La inversión bruta interna fija bajó 6,2% respecto de junio de 2025. A pesar de que ya era muy baja, ahora es aún peor.»

El informe atribuye buena parte del descenso al fuerte retroceso en la compra de maquinaria y equipos, tanto de fabricación nacional como importada, un dato que refleja un freno en el reequipamiento del aparato productivo.

Salarios, informalidad y consumo

El economista consideró que la desaceleración de la inflación todavía no logró traducirse en una mejora del poder adquisitivo para una parte importante de la población.

«Donde más se nota es en el salario real y en la gente que pasa a la informalidad, que representa el 44,1% de la población ocupada.»

Además, afirmó que muchas familias modificaron sus hábitos de consumo para afrontar la pérdida de ingresos.

«Hay gente que no llega a fin de mes y tiene que cambiar el consumo por productos de menor calidad.»

El desafío de la transición

Respecto del programa económico nacional, Ferreres sostuvo que el proceso de reconversión de los sectores menos competitivos requiere mayores plazos y herramientas de financiamiento.

«Necesitamos más tiempo para la transición. Pedimos un poco más de tiempo y crédito para que los sectores no competitivos puedan tener una opción de transformarse.»

Por último, indicó que las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) podrían contribuir a mejorar el escenario durante los próximos meses, aunque advirtió que su impacto dependerá de la concreción efectiva de los proyectos anunciados.

Fuente: Entrevistas de Orlando Ferreres en Canal 7 de Jujuy, Canal 7 de Mendoza, Canal 8 de Tucumán, Canal 10 de Córdoba, Canal 10 de Río Negro y TV Pública Fueguina.