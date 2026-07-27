Exposición Rural 2026: los números de la gran fiesta del campo

La edición 138º de la Exposición Rural -todo un clásico de las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires- terminó este fin de semana con más de 1,3 millones de visitantes durante los once días que duró en el Predio Ferial de Palermo.

Un éxito que se refleja en los números

40 remates de animales, en los que se vendieron más de 170.000 cabezas.

500 expositores comerciales directos e indirectos, que demandó el trabajo diario de 10.000 personas.

Más de 2.500 animales de 100 razas diferentes.

Se cerraron negocios por más de 25 mil millones de pesos.

16 las provincias que estuvieron representadas en La Rural

20 reuniones en una ronda de negocios de genética con compradores de Uruguay y Perú.

Hubo 100 conferencias técnicas con 7.000 profesionales acreditados.

Más de 100 visitas guiadas a colegios, instituciones y público general.

El ejemplar más admirado: Rip, el Gran Campeón Macho Angus, de la Cabaña San José, de La Dulce, partido de Necochea. Fue bautizado Rip, por uno de los personajes de la serie “Yellowstone”.

