El cura represor Von Wernich reclamó a la Iglesia ser recibido en una residencia para sacerdotes ancianos

El sacerdote Christian von Wernich, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, dirigió una carta a los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) en la que reclamó ser recibido en una residencia eclesial destinada al cuidado de sacerdotes ancianos y cuestionó la negativa que, según afirmó, recibió.

Von Wernich, de 89 años, actualmente detenido en una unidad del Servicio Penitenciario Federal en Campo de Mayo, sostuvo que solicitó ingresar a una residencia para sacerdotes mayores y que su pedido fue rechazado, entre otros motivos, por la posibilidad de que su presencia generara “conflictos y cuestionamientos públicos”.

En la carta, fechada el 26 de julio, el ex capellán de la Policía Bonaerense durante la década del ’70 defendió su actuación durante esos años y aseguró que cumplió “con la disciplina y las orientaciones pastorales” establecidas por la autoridad eclesiástica de entonces.

Von Wernich recordó que fue ordenado sacerdote en 1974 y cuestionó que, en esta etapa de su vida, la Iglesia no le garantice el acompañamiento que —según expresó— se le había prometido al ingresar al ministerio sacerdotal.

“El obispado pasa a ser, también, tu casa”, citó en referencia a las palabras que, según relató, recibió durante su ordenación.

En otro tramo del escrito, sostuvo que la decisión de no recibirlo implica “asumir esa cultura del descarte que el Santo Padre ha denunciado reiteradamente” y pidió a los obispos revisar el criterio aplicado.

Von Wernich fue condenado en 2007 por el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La Justicia lo encontró responsable de secuestros, torturas y homicidios cometidos contra personas detenidas ilegalmente.

La carta fue difundida en la festividad de San Joaquín y Santa Ana, en el marco de la jornada dedicada por la Iglesia a las personas mayores.