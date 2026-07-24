El dólar podría llegar a los 1800, admite el vocero de Milei

El vocero presidencial Adrián Ravier afirmó que “es una posibilidad” que el dólar alcance los $1700 o $1800 en los próximos meses, aunque aseguró que la situación cambiaria se mantiene estable y descartó un escenario de fuerte crisis.

Durante una entrevista en el programa “La Misa”, conducido por Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, en el streaming oficialista Carajo, Ravier sostuvo que actualmente “la estabilidad cambiaria está muy clara”, aunque reconoció que podría producirse algún movimiento en el valor de la moneda estadounidense.

“Que el tipo de cambio llegue a $1800, a $1700, para dentro de unos meses es una posibilidad”, afirmó el funcionario.

Ravier explicó que, a su entender, ese eventual incremento no tendría relación con una crisis cambiaria profunda. En ese sentido, comparó la situación actual con episodios anteriores de la economía argentina y descartó un escenario similar al ocurrido durante la gestión de Mauricio Macri en 2019.

“Nadie ve ese escenario”, sostuvo al referirse a una eventual disparada del tipo de cambio, y señaló que el Gobierno alcanzó una mayor solidez macroeconómica.

La mirada hacia las elecciones de 2027

Las declaraciones fueron realizadas ante una consulta sobre si la economía llegará en buenas condiciones a las elecciones presidenciales de 2027, donde Javier Milei buscará su reelección.

Ravier respondió que el Gobierno llegará “bien”, y enumeró como argumentos el crecimiento económico, las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la baja de la inflación, la reducción de los niveles de pobreza e indigencia y el equilibrio fiscal.

De todos modos, admitió que existen riesgos externos: “Los shocks externos siempre son de temer, pero el Gobierno ha hecho todo para alcanzar una solidez macro”.

Las recientes polémicas del vocero

El economista asumió recientemente como vocero presidencial y en los últimos días quedó involucrado en distintas controversias por declaraciones y respuestas durante sus intervenciones públicas.

Esta semana debió corregir una respuesta durante una conferencia de prensa en Casa Rosada luego de leer información correspondiente a otra consulta periodística.

También tuvo que aclarar sus dichos vinculados a la bandera argentina exhibida por jugadores de la Selección tras el triunfo ante Inglaterra en el Mundial, luego de cuestionamientos sobre una supuesta referencia a la Argentina como “país bananero”.

Ravier, economista y coautor junto a Milei del libro “La batalla por la macroeconomía”, además integra espacios vinculados al pensamiento liberal y fue electo diputado nacional por La Pampa con mandato hasta 2029.