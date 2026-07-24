El Quirófano Veterinario Móvil continúa fuera de servicio por tareas de reparación y mantenimiento

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Por En Linea Noticias 0

El Quirófano Veterinario Móvil se encuentra fuera de servicio desde el 20 de julio y hasta el 11 de agosto inclusive debido a trabajos de reparación y mantenimiento destinados a optimizar su funcionamiento.

Desde la Dirección Veterinaria indicaron que estas tareas buscan garantizar mejores condiciones para la prestación del servicio y continuar brindando una atención segura y de calidad para los animales de compañía.

Durante este período, en el que no se realizarán los habituales recorridos por distintos sectores de la ciudad, el servicio de esterilizaciones gratuitas caninas y felinas continuará funcionando en la sede del Centro Veterinario Municipal, ubicada en avenida Urquiza 5493, con turno previo.

De esta manera, el Municipio recordó a los vecinos que podrán acceder a la atención mediante la modalidad habitual de turnos mientras se desarrollan las tareas de mantenimiento del móvil veterinario.

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