Hinojo y Sierra Chica: los playones deportivos ya pueden utilizarse durante todo el día

Los playones deportivos de Hinojo y Sierra Chica ya cuentan con iluminación LED, lo que permite ampliar el horario de uso de estos espacios recientemente construidos e inaugurados por el Municipio.

El intendente Maximiliano Wesner recorrió ambas localidades, mantuvo encuentros con los delegados municipales y observó el funcionamiento de los playones, que ya son utilizados por vecinos y vecinas tanto durante el día como en horario nocturno.

Desde el Municipio señalaron que la incorporación de iluminación forma parte de una política destinada a generar y poner en valor espacios públicos para el encuentro, la recreación y la práctica deportiva, con especial énfasis en el acceso de niños, niñas y adolescentes a lugares seguros y adecuados para el juego y el deporte.

Playones con básquet y fútbol

Los espacios deportivos de Hinojo y Sierra Chica fueron construidos con características similares. Cada uno tiene una superficie de 19 por 32 metros de hormigón armado, con aros de básquet y arcos de fútbol incorporados en sus estructuras, además de la demarcación correspondiente para la práctica de ambas disciplinas.

En Sierra Chica, el playón está ubicado en el corazón del barrio Plan Federal. En ese sector también finalizaron recientemente los trabajos de extensión de la red de alumbrado público, donde además se encuentran los lotes contemplados dentro del Programa Municipal de Lotes con Servicios.

En Hinojo, en tanto, el playón está emplazado en el tradicional Parque Mitre y fue inaugurado a comienzos de este año, en el marco de las actividades por el aniversario de la localidad.

Con la instalación de las luminarias LED, ambos espacios amplían sus posibilidades de utilización y quedan disponibles para la práctica deportiva y actividades recreativas también durante la noche.

La propuesta apunta a que los playones se conviertan en puntos de encuentro para toda la comunidad, favoreciendo el uso del espacio público y el desarrollo de actividades deportivas y recreativas en entornos accesibles y cuidados.