Camioneros transfirió $2.580 millones a fideicomisos vinculados a la esposa de Hugo Moyano

Los giros de fondos desde la cuenta del sindicato se realizaron en apenas un mes.

Argentine trade union leader Hugo Moyano addresses truckers and other labor unions and social organizations protesting austerity measures adopted by the government of Mauricio Macri, in a demonstration in Buenos Aires on February 21, 2018. / AFP PHOTO / ALBERTO RAGGIO (Photo credit should read ALBERTO RAGGIO/AFP/Getty Images)

El Sindicato de Camioneros, conducido por Hugo Moyano, transfirió cerca de $2.580 millones entre fines de abril y comienzos de junio de 2026 a fideicomisos vinculados con empresas administradas por Liliana Zulet, esposa del dirigente sindical, según una investigación publicada por La Nación.

De acuerdo con la información difundida por el medio porteño, entre el 29 de abril y el 1 de junio las cuentas del Sindicato de Camioneros en el Banco Provincia registraron transferencias por un total de $2.579.853.035 hacia fideicomisos relacionados con el holding empresario de la familia Moyano.

La operatoria se suma a movimientos registrados durante septiembre de 2025, cuando se habrían realizado transferencias similares por aproximadamente $900 millones.

Los fideicomisos como intermediarios

Según la investigación, históricamente los fondos del sindicato y de su obra social, Oschoca, eran girados directamente a tres empresas vinculadas con Zulet: Iarai SA, dedicada a la prestación de servicios de salud; Aconra SA, constructora; y Dixey SA, vinculada al sector textil.

Desde fines de 2024, siempre según La Nación, comenzaron a utilizarse tres fideicomisos como intermediarios de esas operaciones.

Se trata de Thoth, utilizado para canalizar fondos hacia Dixey; Khasis, relacionado con Aconra; y Dhanvantari, vinculado con Iarai.

Dos de estos fideicomisos fueron registrados el 1 de noviembre de 2024, mientras que el tercero quedó formalizado el 1 de diciembre de ese año.

Un dato destacado por la investigación es que los tres fideicomisos tendrían como domicilio fiscal avenida Belgrano 1255, donde funcionan las oficinas de Iarai, Aconra y Dixey.

Más de $2.500 millones durante mayo

Los movimientos relevados por La Nación incluyen:

Dixey SA: a través del fideicomiso Thoth se realizaron siete transferencias entre el 29 de abril y el 29 de mayo por $879.407.771 . Además, el 27 de mayo hubo un pago directo de $41.160.000 .

a través del fideicomiso Thoth se realizaron siete transferencias entre el 29 de abril y el 29 de mayo por . Además, el 27 de mayo hubo un pago directo de . Aconra SA: mediante el fideicomiso Khasis se concretaron seis transferencias entre el 7 y el 29 de mayo por $544.285.264 .

mediante el fideicomiso Khasis se concretaron seis transferencias entre el 7 y el 29 de mayo por . Iarai SA: se registraron tres depósitos directos entre el 22 de mayo y el 1 de junio por aproximadamente $1.115 millones. En ese período no aparecen movimientos a través del fideicomiso Dhanvantari.

En conjunto, los fondos transferidos durante ese período superaron los $2.500 millones.

A estos movimientos se suman otras siete transferencias realizadas en febrero de 2026 por unos $2.971 millones, por lo que, de acuerdo con la investigación periodística, el flujo de fondos hacia empresas vinculadas al holding familiar habría superado los $4.000 millones durante el primer semestre del año.

La crisis de la obra social

La situación financiera de las empresas vinculadas a la familia Moyano contrasta, según la investigación, con el escenario que atraviesa la obra social de los trabajadores camioneros.

Oschoca acumularía un pasivo estimado en $30.000 millones, mientras que su padrón de trabajadores activos habría caído de unos 90.000 afiliados a 72.719.

El deterioro financiero también habría repercutido sobre las prestaciones. Según La Nación, dos de los cuatro sanatorios de la obra social se encuentran prácticamente cerrados, mientras que servicios como oftalmología, cirugía y rayos habrían sufrido fuertes restricciones.

La conducción del gremio también estaría negociando con empresarios vinculados al entorno de Moyano para evitar un eventual conflicto judicial por deudas con droguerías. Entre los nombres mencionados aparecen Marcos Hendler, Daniel Angelici y Raúl Olmos.

Auditoría interna y cambios en el área administrativa

En medio de las dificultades financieras y del creciente ruido interno, Zulet habría impulsado una auditoría interna del área contable del sindicato.

Como consecuencia de esa revisión fue desplazado Claudio Balazic, quien se desempeñaba como secretario administrativo de la organización y además se encuentra mencionado en una investigación judicial vinculada con un presunto fraude de 10 millones de dólares relacionado con un hotel del sindicato en Mar del Plata.

La investigación publicada por La Nación también señala que Zulet habría colocado a Florencia Veliz al frente de la supervisión de la tesorería del sindicato y de la obra social.

El esquema financiero y empresarial que rodea a la conducción de Camioneros vuelve así a quedar bajo la lupa, en un contexto marcado por las millonarias transferencias hacia sociedades vinculadas con la familia Moyano y, al mismo tiempo, por la delicada situación económica y prestacional que atraviesa la obra social de los afiliados.