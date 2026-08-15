Milei será el principal orador de la 23ª edición del Council of the Americas

El jueves 20 de agosto, el presidente Javier Milei retomará su agenda pública al asistir a la 23ª edición del Council of the Americas, la tradicional conferencia internacional organizada por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El encuentro del jueves 20, desde las 8:15, en el Alvear Palace Hotel de la ciudad de Buenos Aires, convoca a referentes de los sectores público y privado para debatir sobre las perspectivas políticas y económicas del país.

Qué es el Council of the Americas

El Council of the Americas (Consejo de las Américas) es una organización empresarial internacional con sede en Estados Unidos. Tiene por objetivo “promover el libre comercio, los mercados abiertos, la democracia y el desarrollo económico y social en el Hemisferio Occidental (América Latina, el Caribe, Canadá y Estados Unidos)”.

Fundado en 1963 por el empresario David Rockefeller bajo el nombre inicial de Business Group for Latin America, a solicitud del presidente estadounidense John F. Kennedy, el Council of the Americas nació como «un canal de diálogo y colaboración entre el sector privado y los gobiernos» para fomentar la inversión privada en la región.

Quiénes estarán el jueves 20 junto a Milei

Junto a Milei, los funcionarios confirmados son los ministros Luis Caputo, Pablo Quiro, Federico Sturzenegger y el jefe de Gabinete Diego Santilli. Por CABA estará el jefe de Gobierno Jorge Macri, informó NA.

Los anfitriones del Council son Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y Susan Segal, presidenta y CEO de AS/COA.