Por el “Súper Niño”, piden agilizar la creación de un sistema provincial de prevención ante emergencias

La senadora provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) Nerina Neumann pidió agilizar el tratamiento de su proyecto de ley para crear el Sistema Provincial de Prevención ante las Emergencias y Desastres (SIPRED), al plantear la iniciativa ante la Comisión de Seguridad del Senado bonaerense.

El proyecto fue presentado en mayo de 2025, luego de que la legisladora viviera en primera persona las horas posteriores a la inundación que afectó a Bahía Blanca el 7 de marzo de ese año. La propuesta toma como referencia experiencias implementadas en otros países y busca establecer un esquema que permita prever, ordenar y sistematizar las acciones ante situaciones de emergencia.

“La triste experiencia de Bahía Blanca nos enseñó que la responsabilidad, buena voluntad y el espíritu solidario de la sociedad no alcanza si no hay orden y que es necesario tener una acción planificada entre las distintas administraciones”, sostuvo Neumann.

El proyecto en el Senado bonaerense

Respecto del estado de la iniciativa, la senadora explicó que actualmente se encuentra en la Comisión de Seguridad y señaló que las dificultades para alcanzar consensos dentro del oficialismo habían afectado el tratamiento de distintos proyectos durante 2025.

“Este año lograron algunos acuerdos y las comisiones están normalizando su trabajo”, indicó.

En ese marco, Neumann solicitó que el proyecto del SIPRED sea tratado de manera conjunta con una iniciativa presentada por el senador Sergio Berni, que propone jerarquizar y reordenar el sistema de Defensa Civil bonaerense.

La legisladora explicó que, junto con su equipo de trabajo, analizaron distintos modelos internacionales y encontraron en la legislación chilena un mecanismo de clasificación, coordinación y conducción de las acciones frente a emergencias que consideraron aplicable a la provincia.

“Chile es un país que sabe de catástrofes y encontramos un mecanismo de clasificación, coordinación y acción de mando ante emergencias que nos pareció importante replicar”, señaló.

Planificar los recursos antes de la emergencia

Entre los principales aspectos del SIPRED, Neumann destacó la necesidad de conocer de antemano los recursos disponibles en cada distrito y establecer mecanismos de coordinación entre los distintos niveles del Estado y otros actores.

“Es necesario saber previamente con qué cuenta cada distrito ante una emergencia, qué recursos existen del Estado Nacional, como las Fuerzas Armadas o de Seguridad, de la Provincia, los municipios, Bomberos o empresas privadas”, explicó.

En ese sentido, planteó que los municipios deberían contemplar también la posibilidad de asistir a localidades vecinas ante una emergencia y que la ciudadanía conozca de antemano que, frente a una situación de estas características, los servicios locales pueden verse afectados.

“Esto se hace. La solidaridad y disposición siempre están presentes, pero sería más importante que este tipo de acciones y mecanismos estén planificados desde los mismos estados”, sostuvo.

La preocupación por el “Súper Niño”

Por último, Neumann manifestó su preocupación ante el fenómeno denominado “Súper Niño” y las posibles consecuencias de un escenario de lluvias superiores a los registros habituales.

“La preocupación está dada porque los meteorólogos coinciden en que habrá lluvias superiores a las normales”, señaló la senadora, quien destacó que el Gobierno provincial anunció un programa especial de obras preventivas y que Defensa Civil también puso en marcha acciones ante este escenario.

Según indicó, numerosos municipios están trabajando en medidas preventivas, por lo que consideró necesario que la Legislatura avance en proyectos destinados a fortalecer la preparación ante eventos climáticos extremos.

“Desde la Legislatura tenemos que apurar el trabajo sobre proyectos que permitan anticiparse y adaptarse a estas nuevas realidades climáticas, integrando a los municipios y a la ciudadanía en procesos de planificación, mitigación y educación frente a los riesgos crecientes”, concluyó.