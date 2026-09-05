El Fortín presentó su camiseta en la previa de la final del torneo de rugby

Imágenes Mauricio Latorre

El Club Social y Deportivo El Fortín realizó la presentación oficial de la nueva indumentaria del equipo de primera de rugby en las instalaciones del buffet ubicado en la avenida Pellegrini. La reunión contó con la participación de miembros de la comisión directiva, la subcomisión, el plantel, familiares, amigos y sponsors de la institución.

El acto sirvió como previa a la final del Torneo Copa de Oro de la Zona Este, programada para este sábado a las 15:30. Durante el encuentro se destacó la evolución de la disciplina dentro del club y el esfuerzo colectivo de jugadores, directivos y colaboradores que acompañan el crecimiento del proyecto deportivo.

El dirigente Federico Prester, presidente del club, resaltó el trabajo continuo en la actividad, mientras que el cuerpo técnico valoró la preparación del plantel a lo largo del torneo para llegar a esta instancia decisiva.

El equipo que vestirá la nueva camiseta en la definición del certamen está conformado por Valentino Peri, Mateo Viera, Franco Olivera, Mariano Sosa, Ignacio Lazati, Martín Cervini, Daniel Luján, Luciano Casero, Matías Amar, Gonzalo Gala, Marcos Minisi, Agustín Vizcardi, Lucas Urrutia, Francisco Suanava, Lucas Testa y Bruno Gordoloti.