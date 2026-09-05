Malvinas: «Un patriotismo de libreto»

En un extenso posteo en sus redes, el gobernador bonaerense resaltó que el discurso del presidente fue “poco auténtico”: “La patria no se actúa, se hace gobernando en favor de nuestro pueblo”.

Axel Kicillof cruzó, a última hora del viernes, al presidente Javier Milei tras los anuncios relativos a las Islas Malvinas.

El gobernador escribió un extenso posteo en sus redes sociales en las que asegura que la cadena nacional fue algo “poco auténtico”, que “el patriotismo de Milei no salió del corazón sino de un libreto”, y que “el mismo Milei que ayer se llenaba la boca hablando de Malvinas es el que expresó públicamente su admiración por Margaret Thatcher”.

Más temprano se había expresado en igual sentido el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, en un mensaje que el gobernador replicó.

El mandatario bonaerense tituló su texto “LA PATRIA NO SE VENDE NI SE ACTÚA”. Comenzó mencionando que “anoche (por el jueves) vi al Presidente hablando de Malvinas, hablando de soberanía, llamando a la unidad nacional y terminando con un ‘Viva la Patria’. Por un momento pensé que era inteligencia artificial”.

Continuó: “Durante mucho tiempo nos dijeron que Milei era así, que podía gustar o no, pero que por lo menos era auténtico”. Pero “pocas veces vi algo tan poco auténtico como el Milei de anoche. Ese patriotismo no le salió del corazón, le salió de un libreto”.

Kicillof reconoció: “Ojalá me equivoque. Ojalá haya cambiado y finalmente haya comprendido que la Argentina necesita defender su soberanía, sus recursos y sus intereses nacionales. Nosotros no vamos a cuestionar a nadie por decir que las Malvinas son argentinas. Al contrario”.

“El problema es lo que dijo durante tres años”

El gobernador señaló que Milei “anunció que finalmente iba a aplicar las sanciones que ya tenía a disposición pero nunca aplicó y que iba a construir una base en Ushuaia pero que él mismo paró como toda obra pública”.

Y agregó: “Pero el problema no es lo que Milei dijo durante quince minutos anoche. El problema es lo que hizo durante tres años. Nunca tuvimos un Presidente tan enemigo de la unidad nacional, tan indiferente a nuestros intereses nacionales y tan dispuesto a subordinar las decisiones argentinas a intereses extranjeros”.

“La patria necesita un presidente que la defienda”

“El mismo Milei que ayer se llenaba la boca hablando de Malvinas es el que expresó públicamente su admiración por Margaret Thatcher”, disparó Axel Kicillof. Añadió: “El que habla de soberanía es el que impulsó la extranjerización de nuestras tierras. El que ayer pidió unidad nacional lleva tres años insultando, agrediendo y dividiendo a los argentinos. El que ayer dijo ‘Viva la Patria’ es el mismo que está destruyendo la industria nacional, desfinanciando la ciencia argentina y las universidades, el mismo que abandonó la infraestructura y detuvo la construcción de obra pública para el desarrollo, la integración nacional y la generación de trabajo argentino”.

“La soberanía se defiende todos los días y, hasta acá, los únicos intereses nacionales que defendió este gobierno son los de Estados Unidos”, cargó Kicillof.

“Celebro que Milei ayer haya dicho ‘Viva la Patria’. Pero la patria no necesita un eslogan nuevo, necesita un Presidente que la defienda”, terminó el gobernador la primera parte de su mensaje.

La Escuela 323

Al final, en una postdata, Kicillof destacó la fotografía con la que acompañó el posteo y se dirigió directamente a Javier Milei: “Le mando una foto de mi actividad de hoy. Es en Ascasubi, Villarino, una pequeña localidad de nuestro sur bonaerense, esa patria que usted no conoce ni recorre. Quiso la casualidad que hoy me tocara inaugurar la Escuela N° 323. Un número cargado de significado: 323 fueron los argentinos que murieron en el hundimiento del Crucero General Belgrano, ordenado por su admirada Margaret Thatcher. Y quiso también la casualidad que los chicos eligieran ‘Héroes de Malvinas’ como nombre para su escuela”.

“La patria no se actúa. La patria se hace gobernando en favor de nuestro pueblo. Ojalá antes de terminar su mandato lo veamos al menos inaugurar una escuela, un camino, un hospital”, cerró el gobernador bonaerense su mensaje.