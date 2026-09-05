Marta Eva Gelmi Nicolini Viuda de Blando «Martita» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 5 de septiembre de 2026, a los 89 años de edad. Sus hijos Liliana Haydee y Fabián Reynaldo Blando; sus hijos políticos Rosana y Rubén; sus nietos Germán, Rodrigo, Camila, Cristian y Karen; sus bisnietos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio. Sin responso. Inhumación: Cementerio Municipal de la localidad de Sierras Bayas. Día y hora: sábado 05/09 a las 12:30. Servicio adherido a Coopelectric. Barrio en el que vivía: Catriel, de la localidad de Sierras Bayas. Lugar de nacimiento: Sierras Bayas. Actividad que desarrollaba: jubilada y pensionada.