Marisol Ester Sequeira (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 4 de septiembre de 2026, a los 57 años de edad. Su esposo, su madre, hermano, hija y nieto, familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “F”. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: sábado 5 de septiembre a las 9:30. Servicio adherido a Coopelectric. Marisol Ester Sequeira era oriunda de Olavarría, residía en el barrio AOMA y se desempeñaba como empleada administrativa del Hospital Municipal.