Urgente / Un delincuente herido tras enfrentarse a tiros con la policía

Un delincuente fue herido de un disparo en una de sus piernas luego de enfrentarse a tiros con efectivos policiales durante una persecución que se registró en horas de la mañana y atravesó distintas calles de la ciudad.

El episodio se inició luego de que el sujeto cometiera dos ilícitos en perjuicio de trabajadores y escapara a bordo de una motocicleta robada.

La persecución continuó hasta la zona de Cerrito entre Rufino Fal y Merlo, donde el sospechoso circuló en contramano y, al verse cercado por los efectivos, abandonó la motocicleta para continuar la fuga a pie.

Según se informó, durante la huida el hombre efectuó varios disparos contra el personal policial, que respondió a la agresión. En medio del enfrentamiento, recibió un impacto en una de sus piernas y cayó sobre la vía pública, donde finalmente fue reducido.

En el lugar, los efectivos secuestraron el arma de fuego utilizada durante el enfrentamiento y procedieron a preservar y señalizar los casquillos percutidos para la realización de las pericias correspondientes.

Una ambulancia del sistema público de salud trasladó al herido al Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, donde quedó internado a la espera de un parte médico oficial sobre su estado de salud.

A raíz del procedimiento, el tránsito permaneció interrumpido en el sector, mientras el perímetro fue preservado para permitir el trabajo de los peritos.

La secuencia generó conmoción entre los vecinos del barrio, quienes manifestaron haber escuchado una importante cantidad de detonaciones durante el enfrentamiento.