Sierras Bayas: cuatro heridos tras un violento choque y vuelco en la ruta 226

Un grave siniestro vial se produjo en la madrugada de este domingo en el kilómetro 287 de la ruta nacional 226, en el tramo comprendido entre el cruce con la ruta provincial 51 y el acceso a Sierras Bayas, frente a la cantera.

El hecho ocurrió cuando un automóvil Renault 12, en el que viajaban un hombre, una mujer y una menor de 14 años en dirección a Olavarría, fue colisionado por alcance por una camioneta Toyota Hilux modelo 2018 que circulaba en el mismo sentido, ocupada por un conductor y una acompañante. Según se indicó en el lugar, el automóvil presentaba escasa iluminación trasera, lo que habría imposibilitado que el conductor de la camioneta advirtiera su presencia a tiempo.

Producto de la violencia del impacto, el Renault 12 cayó a la cuneta y volcó, provocando que sus tres ocupantes salieran despedidos del habitáculo. En tanto, la camioneta finalizó su trayectoria sobre la banquina con daños de consideración en el sector frontal derecho.

Al lugar del hecho acudió una ambulancia municipal, que trasladó a los tres ocupantes del Renault 12 al Hospital Municipal Dr. Héctor Cura. Asimismo, dos ambulancias de servicios privados asistieron a los ocupantes de la camioneta: una de ellas derivó al centro de salud local a la acompañante del vehículo de mayor porte, quien sufrió cortes y lesiones en el rostro y la cabeza, mientras que la otra unidad asistió en el lugar al conductor, que presentó heridas en el cuero cabelludo y traumatismos diversos.

En el operativo trabajaron seis efectivos del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios a cargo del oficial Cristian Bizcaíno, a bordo de la unidad 17. La dotación rescató a una de las víctimas, realizó tareas preventivas en los vehículos e hizo la limpieza sobre la calzada, concluyendo las labores tras 40 minutos.

El tránsito en el sector permaneció asistido por personal policial de la Subcomisaría de Sierras Bayas y efectivos del Comando de Patrullas de Olavarría, quienes implementaron un corte de vía para facilitar el traslado de los heridos hacia el centro médico. Por el momento no se difundieron las identidades de los involucrados ni el parte médico oficial sobre la gravedad de las lesiones.