Regional Amateur: Ferro debutó con triunfo y hubo acción para los otros equipos de Olavarría

Foto: Fotografías Verito

El Torneo Regional Federal Amateur tuvo una nueva jornada con presencia olavarriense, marcada por el estreno de Ferro Carril Sud, que comenzó su participación con una victoria, y por la continuidad de Estudiantes, El Fortín y Loma Negra en la Zona 6. En la Zona 7, además, se puso en marcha la competencia para Racing y Balompié de Bolívar.

Ferro Carril Sud hizo su presentación en el certamen ante Huracán de Ingeniero White y logró quedarse con los tres puntos al ganar 1 a 0. La única diferencia del partido apareció a los 26 minutos del primer tiempo, cuando Thiago Andreu convirtió para el equipo olavarriense.

El conjunto visitante tuvo una reacción y durante distintos pasajes consiguió llevar el juego hacia el campo de Ferro. Huracán mostró además la experiencia de varios de sus futbolistas, pero el Carbonero pudo sostener la ventaja hasta el cierre y arrancó su recorrido en el Regional con una victoria.

La actividad de la Zona 6 también tuvo un duelo entre equipos de Olavarría. El Fortín derrotó 1 a 0 a Loma Negra, con un gol de Dimas Morales durante la primera etapa.

Por su parte, Estudiantes consiguió una amplia victoria frente a Argentinos de 25 de Mayo. El equipo albinegro ganó 4 a 1, con goles de Leonardo Vitale, Joaquín Stular y Juan Masson, mientras que Milton Moreno convirtió para el conjunto de 25 de Mayo desde el punto penal.

Con estos resultados, Estudiantes continúa en la parte alta de la clasificación, mientras que El Fortín y Argentinos de 25 de Mayo quedaron con el mismo puntaje. Loma Negra, en tanto, no pudo sumar en esta jornada.

La Zona 7 también tuvo actividad

En el otro grupo con participación de un equipo de Olavarría, Racing y Balompié de Bolívar igualaron 2 a 2 en el encuentro disputado el sábado.

El resultado corresponde a la primera presentación de ambos conjuntos en esta zona, que también tiene como participante a Embajadores, que tendrá su debut en la competencia.

De esta manera, la fecha dejó tres victorias para representantes olavarrienses: Ferro, Estudiantes y El Fortín, mientras que Loma Negra no pudo sumar. El próximo domingo será el turno de Embajadores de entrar en acción.