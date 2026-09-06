Rugby: El Fortín venció a Rinos de Saladillo y se consagró campeón

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El Fortín de Olavarría derrotó este sábado 8 a 6 a Rinos de Saladillo en la final de la Copa de Oro de la División Este del torneo de Primera División organizado por la Unión de Rugby del Oeste de la Provincia de Buenos Aires (UROBA).

El trascendental encuentro se disputó a partir de las 15:30 en el predio ubicado sobre la avenida Pellegrini, ámbito donde el conjunto fortinero hizo valer la ventaja de la localía obtenida tras liderar la tabla de posiciones durante la fase regular.

En el desarrollo del juego, conducido por la dupla técnica Davant–Damanis, la visita logró ponerse al frente y dominar durante gran parte del trámite. Sin embargo, el elenco de Olavarría reaccionó en la etapa decisiva y, sobre el cierre del partido, un penal clave le dio la ventaja de dos puntos para sellar la victoria y coronar la campaña.

De esta manera, el equipo local logró tomar revancha del cruce disputado dos semanas atrás por la última fecha del certamen regular, en el cual el combinado de Saladillo se había impuesto por 29 a 23 en ese mismo escenario.

Con esta victoria, El Fortín cerró una destacada actuación en la competencia regional, tras haber alcanzado el primer puesto de la ronda inicial con 35 puntos, secundado por su rival con 34 unidades.