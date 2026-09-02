Escándalo en Sierras Bayas: San Martín perdió el partido ante Municipales y su técnico recibió 14 fechas de suspensión

Foto: Clau Begunza

El Tribunal de Penas de la Liga de Fútbol de Olavarría resolvió dar por concluido el encuentro que San Martín y Municipales disputaron el 23 de agosto, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Anual de Primera División “Torneo Marinangeli”, luego de la suspensión del partido.

De acuerdo con la resolución, el Club Social y Deportivo San Martín fue sancionado con la pérdida del partido, al considerar que abandonó el campo de juego y que esa situación motivó la suspensión del encuentro.

En consecuencia, el Tribunal estableció como resultado definitivo la victoria de Municipales por 3 a 0, adjudicándole además los tres puntos en disputa.

La sanción también alcanza económicamente a San Martín: el club perderá la totalidad del porcentaje que le hubiera correspondido de la recaudación neta del partido, cuyo importe deberá ser transferido a favor de la Liga de Fútbol de Olavarría.

Pero la resolución incluye además una importante sanción individual. El director técnico de San Martín, Gabriel Alberto Senzacqua, fue suspendido por 14 partidos de cumplimiento efectivo.

Durante ese período, Senzacqua queda inhabilitado para ejercer su función técnica, permanecer en el banco de suplentes o ingresar a las dependencias internas durante los certámenes oficiales, según lo establecido por el Tribunal de Penas en aplicación de los artículos 188, 189, 260 y 282 del Reglamento de Transgresiones y Penas (R.T.P.).

De esta manera, el episodio ocurrido en la tercera fecha del torneo no solo terminó con la derrota administrativa de San Martín y la adjudicación de los tres puntos a Municipales, sino también con una severa sanción para el entrenador del conjunto sancionado.