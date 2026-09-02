Tras la controversia de las últimas horas, Pinos de Paz dio marcha atrás y confirmó que mantendrá el servicio nocturno de retiro de óbitos

El conflicto se inició cuando la empresa de servicios sociales envió una nota al intendente Maximiliano Wesner informando que, a partir del 1° de septiembre, no realizaría retiros ni recepción de óbitos entre las 00:00 y las 06:00. En esa primera comunicación, la firma atribuyó la medida al cumplimiento de la Resolución 2879/25 del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, vinculada a la declaración de insalubridad del personal.

Sin embargo, la Delegación Olavarría de la cartera laboral salió a desmentir «rotundamente» la postura de la empresa. Desde el organismo provincial aclararon que, si bien se declaró la jornada insalubre —lo que limita el trabajo a seis horas diarias por operario—, dicha medida «en modo alguno impide la realización de horas nocturnas», dejando en claro que la restricción horaria era una decisión «exclusiva de la empresa».

Ante este escenario y tras el cruce de versiones, el directorio de Pinos de Paz emitió un nuevo comunicado a la comunidad para rectificar la medida. En el documento informaron que, «a los fines de esclarecer la situación», se continuará brindando la prestación con normalidad en la franja de 00:00 a 06:00 hs.

No obstante, la firma remarcó que, atento a las exigencias que impone la normativa laboral sobre insalubridad, seguirán evaluando distintas alternativas operativas con el objetivo de mantener la prestación del servicio en las mismas condiciones a futuro.