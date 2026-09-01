Trabajo desmintió a Pinos de Paz: “La decisión es exclusiva de la empresa”

La Delegación Olavarría del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires desmintió “rotundamente” que la decisión de Pinos de Paz de no retirar fallecidos entre las 00 y las 06 horas responda a una resolución de ese organismo.

El Ministerio explicó que resolvió declarar en la empresa la jornada insalubre, estableciendo que la misma no debe superar las seis horas diarias de trabajo.

Sin embargo, aclaró que dicha medida “en modo alguno impide la realización de horas nocturnas” y remarcó que la decisión de no prestar servicios entre las 00 y las 06 horas “es exclusiva de la empresa”.

De esta manera, el Ministerio de Trabajo señaló que será Pinos de Paz la que deberá comunicar a la comunidad de Olavarría las razones de su decisión de no prestar el servicio durante ese horario.

La aclaración oficial se produce luego de que la empresa informara que no retirará ni recibirá óbitos entre la medianoche y las 6 de la mañana.