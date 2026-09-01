Un móvil de tránsito municipal chocó a una motociclista en la bajada del puente de avenida Colón

​Un siniestro vial se produjo alrededor de las 19:30 horas de este martes sobre la bajada del puente de la avenida Colón, en dirección a la calle Rivadavia, cuando un automóvil Volkswagen Gol perteneciente al área de Tránsito Municipal impactó contra una motocicleta de 110 centímetros cúbicos.

​El rodado menor se encontraba detenido sobre la calzada por causas que se intentan establecer, ya sea por una falla mecánica o por otra circunstancia. Debido a esto, el vehículo oficial que descendía del puente no logró esquivarlo y terminó colisionando contra la moto.

​A raíz del impacto, la mujer que conducía el ciclomotor sufrió golpes y heridas. Minutos después, fue trasladada al Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura» por una ambulancia del Servicio de Salud Pública para recibir atención médica. En principio, no se informó de manera oficial el grado de gravedad de sus lesiones.

​Personal del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios asistió de inmediato a la víctima, dado que el hecho ocurrió justo frente a la sede institucional. En el lugar también intervino personal del Comando de Patrullas de Olavarría.

​El tránsito sobre el puente de avenida Colón se encuentra totalmente interrumpido en el sentido hacia el centro de la ciudad. La mano en dirección al barrio Luján permanece habilitada, mientras que el flujo vehicular que circula hacia el centro está siendo desviado por la colectora de la avenida en sentido a la calle 9 de Julio.