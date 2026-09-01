Olavarría será sede de la fecha de la Liga de Menores de la Federación Argentina de Pádel

Imágenes Mauricio Latorre

Esta mañana, en el Salón Blanco del Palacio San Martín, se presentó de manera oficial la fecha de la Liga de Menores de la Federación Argentina de Pádel, que se disputará en diferentes instalaciones locales entre el viernes 4 y el domingo 6 de septiembre.

La conferencia de prensa fue encabezada por el intendente municipal Maximiliano Wesner, acompañado por el director de Gestión Deportiva, Fernando Ottaviano y, en representación de la Asociación Civil Olavarriense de Pádel (ACOP), Ezequiel Bruni y Paola Olivera.

El torneo reunirá una importante cantidad de participantes. Desde la organización estiman el ingreso de entre 3.000 familiares y deportistas durante el fin de semana, lo que generará movimiento en los sectores de turismo, hotelería, gastronomía y comercio local.

La competencia se desarrollará a partir del trabajo conjunto entre el Municipio y ACOP para la utilización y puesta en valor de la infraestructura deportiva local durante las jornadas del certamen.

La Liga Argentina de Menores es el principal espacio de desarrollo y competencia impulsado para acompañar el crecimiento de las nuevas generaciones del pádel nacional. Con un calendario que se extiende de marzo a noviembre, el certamen ofrece una estructura deportiva sostenida para garantizar la continuidad, el seguimiento del rendimiento y la proyección a largo plazo de los jóvenes jugadores.