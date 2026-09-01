Casi diez años después, sobreseyeron a un agente penitenciario de Sierra Chica acusado de defraudación y peculado

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul sobreseyó este martes, por mayoría, a Lucas Daniel Krohling, un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense que se desempeñaba en la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica y que estaba acusado en una causa por defraudación por administración fraudulenta, fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de caudales o efectos.

La decisión se tomó al considerar que el proceso penal, iniciado por hechos ocurridos en 2016, se extendió durante casi diez años sin una justificación razonable, vulnerando el derecho de Krohling a ser juzgado dentro de un plazo razonable.

El fallo fue firmado por los jueces Damián Cini, Carlos Pagliere y Gustavo Echevarría. Cini y Echevarría votaron a favor del planteo de la defensa, mientras que Pagliere sostuvo la posición contraria.

Una causa originada en la Unidad 2

La investigación se inició por hechos ocurridos entre el 2 de junio y el 14 de julio de 2016, en el ámbito penitenciario. En los antecedentes de la causa se investigó, entre otras cuestiones, un presunto mecanismo relacionado con la reventa de carne destinada a la alimentación de la población carcelaria.

Krohling era entonces agente del Servicio Penitenciario Bonaerense y cumplía funciones en la Unidad 2 de Sierra Chica, donde llegó a desempeñarse como subjefe de Requisa.

La causa avanzó durante los años siguientes, aunque con extensos períodos en los que, según señaló la Cámara, no hubo actividad procesal sustancial.

Tres años con la causa paralizada

El voto decisivo del juez Cini realizó un detallado repaso de la historia del expediente. Krohling fue notificado de la formación de la causa el 5 de octubre de 2017. Durante ese año se realizaron diversas diligencias investigativas, pero luego el expediente comenzó a registrar largos períodos de inactividad.

Según señaló el camarista, entre febrero de 2018 y febrero de 2021 la causa permaneció prácticamente paralizada durante tres años.

Posteriormente hubo nuevos períodos de demora. Cini identificó inactividad entre junio de 2021 y julio de 2022, y nuevamente entre octubre de 2023 y agosto de 2024.

Para el magistrado, esos períodos no podían ser atribuidos al imputado ni a su defensa.

La acusación y la demora para llegar al juicio

En julio de 2022 Krohling fue citado a declarar en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal y prestó declaración.

La Fiscalía requirió la elevación a juicio el 28 de junio de 2023. La defensa se opuso y, finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Azul dispuso el sobreseimiento de Krohling el 21 de agosto de 2024.

El Ministerio Público Fiscal apeló esa decisión y la Cámara de Azul, el 13 de septiembre de 2024, revocó el sobreseimiento y ordenó que la causa fuera elevada a juicio.

Ya en el tribunal oral, el debate fue fijado inicialmente para los días 11 y 12 de junio de 2026.

Sin embargo, el juicio fue suspendido a pedido de la Fiscalía y reprogramado para noviembre de 2027.

Ese nuevo aplazamiento tuvo especial relevancia para el juez Cini al analizar la duración global del proceso.

«Extensos períodos de inactividad absoluta»

Cini sostuvo que la causa llevaba aproximadamente diez años y que durante ese período se habían registrado «extensos periodos de inactividad absoluta por parte de la Fiscalía».

El camarista también consideró que no se acreditó una complejidad suficiente del caso que justificara semejante demora.

Según explicó, la acusación se sustentaba fundamentalmente en declaraciones testimoniales y en el resultado de un allanamiento realizado en la carnicería de la unidad penitenciaria, elementos que ya se encontraban incorporados a la investigación desde los primeros años.

Por eso, entendió que la prolongación del expediente no podía justificarse por la cantidad o complejidad de la prueba.

Tampoco encontró una conducta de Krohling o de su defensa que hubiera provocado demoras significativas.

El argumento de la Cámara

Para resolver, la mayoría de la Cámara aplicó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable.

Ese análisis contempla, entre otros factores, la complejidad del caso, la actividad procesal del acusado, la conducta de las autoridades judiciales y la duración global del procedimiento.

Cini remarcó además que la condición de funcionario público de Krohling no podía, por sí sola, justificar la extensión del proceso.

Finalmente, la Cámara resolvió declarar extinguida la acción penal por exceso del plazo razonable y disponer el sobreseimiento de Lucas Daniel Krohling respecto de los delitos de defraudación por administración fraudulenta, fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de caudales o efectos.

La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de Cini y Echevarría.

El sobreseimiento, según surge expresamente de la resolución, no se fundamentó en una declaración sobre la inexistencia de los hechos investigados, sino en que la Cámara consideró que el Estado excedió el plazo razonable para llevar adelante el proceso penal.