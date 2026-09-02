La avenida La Rioja sumará iluminación LED tras la pavimentación

La avenida La Rioja tendrá una nueva etapa de obras con la colocación de luminarias LED en el tramo donde recientemente finalizó la pavimentación.

La intervención permitirá incorporar iluminación al corredor vial y completar los trabajos de infraestructura realizados en ese sector de la ciudad.

Desde el Municipio indicaron que la instalación comenzará próximamente, aunque todavía no se precisó la fecha de inicio de los trabajos ni la cantidad de luminarias que serán colocadas.

La obra de iluminación se suma así a la reciente pavimentación de la avenida La Rioja, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y visibilidad durante la noche.