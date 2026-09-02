En Olavarría hay 250 adolescentes en conflicto con la ley penal o en riesgo de estarlo

Un diagnóstico elaborado en el marco del programa provincial Entramados identificó en Olavarría un universo prioritario de aproximadamente 250 adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal o en riesgo de estarlo.

El relevamiento, presentado en el marco de una agenda conjunta entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, constituye la primera etapa de un programa orientado a la prevención del delito y al acompañamiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Dentro de ese universo, 90 adolescentes presentan actualmente investigaciones penales vigentes, medidas socioeducativas o arresto domiciliario, según surge del diagnóstico.

El informe también aporta un perfil de los jóvenes alcanzados por la problemática: el 90% de quienes ingresan al sistema penal juvenil son varones, principalmente de 16 y 17 años.

Un universo de 19 mil adolescentes

El diagnóstico tomó como referencia la población de Olavarría, estimada en 125.751 habitantes, y puso el foco en los 19.080 jóvenes de entre 10 y 19 años que viven en el partido.

A partir del relevamiento se identificaron zonas y situaciones consideradas prioritarias para la intervención estatal. El informe plantea que las trayectorias de estos adolescentes no pueden analizarse únicamente desde la dimensión penal, sino también a partir de sus vínculos familiares, sociales y territoriales.

En ese sentido, el diagnóstico destaca el peso que tienen los barrios y las redes de pares en la vida cotidiana de los jóvenes. Las denominadas “juntas” aparecen identificadas como espacios de pertenencia, identidad y contención, en contextos atravesados por distintas situaciones de vulnerabilidad.

Cinco zonas prioritarias

El programa Entramados prevé el despliegue de equipos técnicos en cinco sectores del partido considerados prioritarios: Nicolás Avellaneda; Jardín, La Loma y PyM; Lourdes, Trabajadores y Dorrego; Independencia; y La Araña.

La estrategia contempla el seguimiento individual y comunitario de los adolescentes, además de talleres de formación y actividades recreativas vinculadas con barbería, boxeo, cocina y deportes.

El programa también propone una articulación más directa entre las áreas de Seguridad, Niñez, Salud Mental, Educación, Servicio Local y Justicia, con el objetivo de acelerar las respuestas ante situaciones de emergencia.

Durante la presentación, la subsecretaria de Protección de Derechos, Malena Pianciola, señaló que el diagnóstico busca convertirse en un punto de partida para fortalecer el acompañamiento de los jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, el intendente Maximiliano Wesner destacó el desafío de intervenir sobre ese universo de adolescentes y sostuvo: “Tenemos un desafío enorme: ir a buscar a esos pibes”.

El diagnóstico presentado constituye así la primera etapa del programa Entramados y servirá como base para definir las próximas acciones de prevención, acompañamiento y restitución de derechos en el partido de Olavarría.