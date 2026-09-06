Torneo Juan Domingo Marinangeli: Municipales ganó y quedó como líder tras el inicio de la quinta fecha

Este domingo comenzó la quinta fecha del torneo de Primera División “Juan Domingo Marinangeli” de la Liga de Fútbol de Olavarría, con dos partidos disputados en las canchas de Atlético Hinojo y Sierra Chica.

Municipales se impuso 4 a 2 ante Atlético Hinojo y, con este resultado, pasó a ocupar la cima de la competencia. Los goles del ganador fueron convertidos por Franco Janson, Iván Leal, en dos oportunidades, y Joaquín Lamas. Para el local marcaron Agustín Lara y Agustín Sotelo.

En el otro encuentro de la jornada, Sierra Chica consiguió su primera victoria del campeonato al derrotar 3 a 1 a Espigas. Leandro Tolosa, Lautaro San Julián y Ezequiel Motta marcaron para el conjunto ganador, mientras que Agustín Juárez descontó para Espigas.

La quinta fecha continuará este lunes y martes con los cuatro partidos restantes.

Cómo sigue la fecha

Este lunes:

Estudiantes vs. Ferro Carril Sud: 18:00 en Primera y 20:00 en Sub 21.

18:00 en Primera y 20:00 en Sub 21. El Fortín vs. Colonias y Cerros: 18:00 en Primera y 20:00 en Sub 21.

Este martes: