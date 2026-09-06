Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en agosto y acumulan una baja del 2,4% en el año

Las ventas de los comercios minoristas pyme registraron en agosto una caída interanual del 0,2% en términos reales y retrocedieron 2,7% respecto de julio. En lo que va del año, la actividad acumula una disminución del 2,4%, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El informe señaló que el comportamiento del sector estuvo condicionado por la menor capacidad de compra de los hogares, el impacto de las tarifas de servicios y el endeudamiento familiar. A eso se sumaron el menor movimiento posterior a las vacaciones de invierno y la reducción de los ingresos disponibles, lo que llevó a los consumidores a concentrar sus gastos en productos considerados indispensables.

De los siete rubros relevados, cuatro mostraron variaciones interanuales positivas. Perfumería encabezó el crecimiento con una suba del 12,8%, seguida por Textil e indumentaria, con 6,4%; Calzado y marroquinería, con 1,2%; y Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, con un incremento del 0,3%.

En sentido contrario, Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles registró una caída del 4,8%; Alimentos y bebidas bajó 2,5%; mientras que Farmacia retrocedió 0,5%.

El relevamiento también reflejó la preocupación de los comerciantes por la evolución de sus negocios. El 47,4% consideró que su nivel de actividad se mantuvo respecto de agosto del año pasado, mientras que el 46,5% señaló un empeoramiento de las condiciones de su empresa. Apenas el 6,1% afirmó haber experimentado una mejora.

Según CAME, la demanda continuó concentrada en compras de menor valor y reposiciones puntuales. El inicio del ciclo lectivo y el Día del Niño generaron un movimiento específico en algunos rubros, como panificados, indumentaria infantil, regalería y perfumería, aunque no alcanzaron para revertir la debilidad general del consumo.

Los bienes durables y otros productos de mayor precio siguieron postergados, mientras que los consumidores priorizaron promociones, descuentos y distintas alternativas de pago.

En contraste, las ventas online realizadas por comercios con local a la calle aumentaron 17,6% interanual durante agosto y registraron una suba del 0,4% respecto de julio.

Expectativas cautelosas

Las perspectivas para los próximos doce meses muestran un escenario de prudencia entre los empresarios pyme. El 43,9% de los consultados estimó que su situación económica permanecerá sin cambios, el 42,8% proyectó una mejora y el 13,3% anticipó un deterioro.

A su vez, el 57,9% consideró que no es un buen momento para realizar inversiones en su empresa, frente al 13,5% que respondió afirmativamente.

La suba de los costos, los aumentos en las listas mayoristas y los fletes, junto con la competencia de productos importados de bajo costo, aparecen entre los principales factores que limitan la recuperación del sector.