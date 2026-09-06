Un olavarriense resultó herido tras despistarse y volcar en la Ruta 3

Un hombre de 29 años, oriundo de Olavarría, resultó herido este domingo luego de protagonizar un despiste seguido de vuelco sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 294, en jurisdicción de Azul.

Fuente y foto: Noticias de Azul

Un hombre de 29 años, oriundo de Olavarría, resultó herido este domingo luego de protagonizar un despiste seguido de vuelco sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 294, en jurisdicción de Azul.

El siniestro ocurrió cuando una Peugeot Partner circulaba en sentido Azul–Las Flores y, por causas que son materia de investigación, despistó y terminó sobre la banquina, con evidentes signos de haber volcado.

El conductor fue identificado como Ezequiel Damián Baumgertner, de 29 años y oriundo de Olavarría. Fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado consciente al Hospital Municipal de Azul para su atención.

En el operativo trabajó personal del Destacamento Vial Azul y Bomberos de Azul. La calzada permaneció liberada para la circulación.

La causa fue caratulada como “Lesiones por accidente” e interviene la UFI N° 2, a cargo del Dr. David Carballo.