Fiesta de las colectividades en Olavarría: el público acompañó durante dos jornadas de intenso frío

Imágenes Mauricio Latorre

A pesar del clima adverso y las bajas temperaturas registradas durante el fin de semana, la Fiesta de las Colectividades de Olavarría contó con una interesante concurrencia de público. Vecinos y familias de la ciudad se acercaron a disfrutar de una variada propuesta cultural, gastronómica y artística que reunió a las distintas comunidades de inmigrantes que forman parte de la historia local.

La apertura oficial estuvo marcada por el desfile y la entrada de las representaciones institucionales, comenzando con la Bandera Argentina e integrando a la Unión de Colectividades Olavarría (UCO), conformada por la Unión de Colonias de Alemanes del Volga, la Asociación de Residentes Bolivianos, la Agrupación de Eslovenos KAMEN, la Sociedad Española, el Centro Vasco «Gure Etxe Maitea», la Sociedad Francesa, la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, la Sociedad Libanesa y la Sociedad Portuguesa.

A lo largo de la programación, el escenario principal y los espacios alternativos del Auditorium albergaron diversas presentaciones en vivo. Entre las propuestas artísticas destacaron el grupo de danzas «Rancho Azinheira» de la Sociedad Portuguesa, los talleres de danzas tradicionales del Centro Vasco, la actuación del ballet «Wir Bringen Freude» y el Grupo Astral representando a los Alemanes del Volga, los espectáculos de flamenco de la Sociedad Española, la presentación de bellydance de la Escuela Alhambra por la Sociedad Libanesa, danzas de la India por la Escuela Municipal y expresiones folclóricas como Caporales y Tinkus a cargo de la Agrupación de Residentes Bolivianos.

Asimismo, las actividades en el Auditorium ofrecieron alternativas de carácter musical e histórico, entre las que se incluyeron las interpretaciones del Coro «Gli Amici» de la Sociedad Italiana, música tradicional francesa en teclado y violín por Maximiliano Cooper Pondarré y Perla Meloni, y la disertación «Historia de extranjeros en Olavarría, organización, institucionalización y progreso», brindada por Marcos Rodríguez. Durante ambas jornadas, el espacio de FamilySearch Olavarría ofreció asesoramiento gratuito a los asistentes interesados en rastrear sus antecedentes genealógicos y registros familiares.

El cierre oficial de la celebración estuvo a cargo del grupo Herederos, que brindó un show musical en vivo para finalizar el encuentro comunitario.