El Concejo Deliberante de Azul volvió a reclamar por la Autovía en la Ruta 3

Fuente y foto: El Ojo Azul Noticias

El Concejo Deliberante de Azul realizó una Sesión Especial en el sector del Cristo, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 3 y la colectora, para abordar distintos reclamos vinculados con la infraestructura vial, la seguridad y la construcción de la Autovía en el tramo Las Flores-Chillar. La jornada se realizó en el marco de los 15 años de lucha de vecinos y organizaciones por la transformación de la ruta.

La sesión había sido convocada mediante la Resolución N° 5.319 y contó con la participación de la senadora provincial María Inés Laurini; el secretario de la Comunidad, Omar Seoane; el delegado de Cacharí, Raúl Fernández; referentes de Vecinos Autoconvocados de Azul y la zona, Estrellas Amarillas, Fundación CEDA, Centro Cultural Don Cipriano y la agrupación Peronismo 26 de Julio, además de vecinos.

Al inicio de la jornada se dieron a conocer distintas notas de adhesión a la sesión enviadas al Concejo Deliberante, entre ellas las de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, Estrellas Amarillas San Cayetano, Vecinos Autoconvocados de Las Flores, la presidenta de Fundación Estrellas Amarillas, el presidente de la Fundación Laura Cristina Ambrosio Batistel, la Red de Mujeres Radicales y la agrupación Peronismo 26 de Julio.

Posteriormente, los concejales trataron los seis puntos incluidos en el Orden del Día, que fueron aprobados.

Uno de los temas abordados fue la respuesta de la Dirección de Vialidad Nacional a la Resolución N° 5.262/2026, mediante la cual el Concejo había solicitado revisar la instalación de los peajes proyectados en los kilómetros 290 y 380 y planteado la necesidad de convertir en autovía el tramo de la Ruta Nacional N° 3 comprendido entre Las Flores y Chillar. La respuesta quedó en Presidencia.

También se trató la respuesta de Corresur a la Comunicación N° 2.877/2026, vinculada con las obras viales programadas en distintos sectores de la Ruta 3. La documentación también quedó en Presidencia.

Por otra parte, Vecinos Autoconvocados presentó una nota para solicitar que el espacio ubicado a la vera de la Ruta Nacional N° 3, donde se encuentra el monolito de Vecinos Autoconvocados, Estrellas Amarillas y Fundación CEDA, sea denominado “Espacio Memorial de Reclamo y Concientización Vial Juan Manuel Crocco”. El pedido fue girado a la Comisión de Homenajes.

Durante la sesión también se aprobó por unanimidad una Resolución para que el Departamento Ejecutivo municipal inicie e implemente una campaña de difusión e información sobre la labor que desarrollan la ONG Estrellas Amarillas y el grupo Vecinos Autoconvocados Autovía YA.

Otro de los proyectos aprobados por unanimidad estuvo relacionado con la ubicación del peaje proyectado en Azul. Los concejales solicitaron a la empresa concesionaria Corresur Rutas Sur Atlántico S.A. la reubicación de la estación de peaje prevista en el kilómetro 290 de la Ruta Nacional N° 3, proponiendo como alternativa las inmediaciones del kilómetro 230. El proyecto fue aprobado con una modificación respecto de la propuesta original: en lugar de solicitar que la empresa “evalúe” la posibilidad, se pidió directamente la reubicación.

Finalmente, el bloque Fuerza Patria presentó un proyecto de Resolución para adherir al “Manifiesto Federal por la Vida, la Infraestructura, la Seguridad Vial y la Recuperación de las Rutas Argentinas”, iniciativa que fue aprobada por mayoría.

Una vez concluida la sesión, distintos vecinos que participaron de la jornada hicieron uso de la palabra y expresaron sus reclamos y planteos relacionados con la situación de la Ruta 3.

Como cierre de la actividad, los concejales acompañaron el descubrimiento de una placa conmemorativa por los 15 años de lucha por la construcción de la Autovía de la Ruta Nacional N° 3, una demanda sostenida durante años por vecinos y organizaciones de Azul y de otras localidades atravesadas por esta vía.