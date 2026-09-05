El «kicillofismo» reunió a dirigentes de la Séptima y ratificó su estrategia electoral

Alrededor de 500 militantes y dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio referenciado en el gobernador bonaerense Axel Kicillof, participaron este sábado de un plenario seccional realizado en el Club Apeadero de Saladillo, donde se analizó la situación política de los distintos distritos y se ratificó la intención de impulsar un candidato propio a la intendencia en cada municipio de cara al próximo escenario electoral.

El encuentro reunió a representantes de distintos municipios de la Séptima Sección Electoral y contó con la presencia de dirigentes y funcionarios provinciales y jefes comunales.

Entre ellos estuvieron el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; el funcionario provincial Gabriel Katopodis; el intendente de Ensenada, Mario Secco; el exintendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; y el jefe comunal de Florencio Varela, Andrés Watson, entre otros dirigentes.

Durante el plenario, los distintos oradores expresaron su respaldo a Axel Kicillof de cara a las elecciones de 2027 y plantearon su intención de que el gobernador avance en una eventual candidatura presidencial.

Al mismo tiempo, desde el espacio se volvió a plantear la necesidad de preservar la unidad del peronismo, aunque se ratificó la estrategia que el sector viene planteando en encuentros anteriores: contar con un postulante propio para la intendencia en cada distrito.

Los anfitriones del encuentro fueron el dirigente Danilo Mengarelli y el vicepresidente de Aubasa, Walter Abarca.

La jornada también tuvo presencia de dirigentes de distintos puntos de la Séptima Sección.

Por Olavarría participaron las concejalas Liliana Schwindt, Hosanna Cazola y Telma Cazot. También estuvieron el intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi; el dirigente y funcionario provincial de 25 de Mayo Hernán Ralinqueo y la representante del Frente Grande de ese distrito, Fiorella Juanico Ávila.

En representación de General Alvear participaron, entre otros, Romanela Fernández y Gaudencio Fernández; por Azul estuvo Laura Aloisi; por Roque Pérez participaron Mabel Marchetti, Homero Salas y José Luis Horna; mientras que por Bolívar estuvo presente Mónica Ochoa.

El plenario seccional volvió a mostrar así el despliegue territorial del espacio que responde al gobernador Kicillof y su intención de comenzar a ordenar la estrategia política de cara a 2027, con la discusión sobre candidaturas municipales como uno de los principales ejes.