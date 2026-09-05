Un olavarriense asumió como secretario general de la Juventud Universitaria Peronista de La Plata

Stefano Vinci, oriundo de Olavarría, asumió como nuevo secretario general de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) de La Plata para el período 2026-2027, durante un acto realizado en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que contó con la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof y el intendente de La Plata, Julio Alak.

Vinci, estudiante de Derecho e Informática, encabezará la nueva conducción de la organización universitaria. Lo acompañan Guadalupe Miguel como secretaria adjunta y Ramiro Cosarinsky y Ezequiel Godoy como secretarios adjuntos.

Durante la jornada, que reunió a militantes y referentes del peronismo universitario platense, se destacó la renovación de autoridades y la continuidad de una organización que tiene una fuerte presencia en la vida política y estudiantil de la UNLP. Actualmente, la JUP La Plata conduce la Federación Universitaria de La Plata y distintos centros de estudiantes de la Universidad.

En su primera intervención como secretario general, Vinci planteó la necesidad de que los jóvenes tengan un rol activo en la discusión política y en la construcción de un proyecto de país. En una publicación posterior al acto, el dirigente olavarriense destacó la importancia de la militancia universitaria y afirmó: “No tenemos que esperar a que nos lleguen las soluciones de arriba. Tenemos que discutir, organizarnos y hacer nuestro aporte a la construcción de un proyecto político que vuelva a convocar a la gran mayoría de los argentinos”.

La actividad también estuvo atravesada por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1976 y por reivindicaciones vinculadas con la defensa de la universidad pública. En ese marco, Kicillof cuestionó las políticas del Gobierno nacional hacia las universidades y destacó el protagonismo de las juventudes en el escenario político de los próximos años.

La llegada de Vinci a la conducción de la JUP platense representa así un nuevo paso en la trayectoria política del joven dirigente olavarriense, que desarrolla su actividad militante y universitaria en La Plata.