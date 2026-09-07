Liliana Schwindt llamó a “trabajar fuertemente” para que el pueblo “proclame” a Kicillof como candidato a presidente

La concejala olavarriense Liliana Schwindt participó del plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) realizado en Saladillo, donde llevó la mirada de Olavarría sobre la situación económica y social de la ciudad y planteó la necesidad de profundizar el trabajo político y territorial de cara a 2027.

Tras el encuentro, Schwindt destacó la participación junto a otros dirigentes y militantes de Olavarría y de distintos puntos de la Séptima Sección. En ese marco, sostuvo que durante el plenario llevó “la voz de Olavarría, ciudad trabajadora que hoy siente fuerte las consecuencias del modelo de Milei”.

La dirigente hizo referencia particularmente a la situación de la actividad productiva y comercial y mencionó despidos en las canteras, una menor actividad en los comercios y las dificultades que atraviesan las familias para llegar a fin de mes.

Frente a ese escenario, Schwindt ubicó al gobernador bonaerense Axel Kicillof como la referencia política de su espacio y sostuvo que representa “una esperanza concreta” vinculada con la defensa del trabajo, la producción, la educación pública, la salud y el rol del Estado provincial.

En ese sentido, la dirigente olavarriense planteó que el desafío del espacio será profundizar la presencia territorial. “Tenemos una enorme tarea por delante: caminar, escuchar, organizarnos y trabajar fuertemente para que sea el pueblo quien proclame a Axel como nuestro candidato a presidente”, expresó.

El planteo se produjo un día después del plenario seccional del MDF en Saladillo, que reunió a alrededor de 500 militantes y dirigentes del espacio. Durante la jornada, distintos referentes ratificaron su respaldo a Kicillof y plantearon la necesidad de comenzar a ordenar la estrategia política con vistas a las elecciones de 2027.

Schwindt cerró su mensaje con un llamado a fortalecer la organización del espacio: “Con compromiso, unidad y militancia, vamos a construir el futuro que nuestra gente necesita”.