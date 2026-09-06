Un ciclista heridos tras ser embestido por un auto

Un hombre de 38 años fue trasladado este domingo por la noche al Hospital Municipal luego de protagonizar una colisión con un automóvil en la esquina de Estrada e Independencia.

El siniestro involucró a una bicicleta y un Peugeot 408.

De acuerdo con la información preliminar, el automóvil circulaba por Independencia, mientras que el ciclista lo hacía por Estrada.

Como consecuencia del impacto, el hombre que se desplazaba en bicicleta sufrió un golpe en la cabeza y varias escoriaciones en el rostro. Fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Municipal para determinar el alcance de las lesiones.

Las circunstancias en las que se produjo la colisión son materia de investigación.