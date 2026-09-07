Quedó grabado: un delincuente entró a robar a Ceibo y piden ayuda para identificarlo

Un delincuente ingresó durante la mañana de este domingo al centro Ceibo, ubicado en Tacuarí 3245, y sustrajo una computadora portátil marca Lenovo en la que se encontraba almacenada información de pacientes, fundamental para el funcionamiento del lugar.

Según se informó, el acusado accedió al establecimiento a través de un patio interno conectando con una propiedad vecina. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del predio.

Desde la institución difundieron las imágenes para intentar identificar al autor del hecho y solicitaron la colaboración de la comunidad en caso de que el equipo sea ofrecido a la venta o se pueda aportar algún dato sobre su paradero.