Pérdidas totales en el incendio de un auto

Un incendio consumió en su totalidad a un auto este domingo por la noche en la ruta 60, casi en su intersección con San Martín.

El hecho se registró cuando un hombre circulaba a bordo de un vehículo marca Ford Focus por la ruta 60 en dirección a la avenida Colón. En determinado momento se inició un foco ígneo en la zona del motor; el conductor intentó sofocar las llamas por sus propios medios, pero el fuego se propagó rápidamente hacia el resto del habitáculo, provocando pérdidas totales.

En el lugar trabajó la unidad 21 del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Olavarría, a cargo del oficial Hernández. Los efectivos realizaron labores de extinción durante 30 minutos hasta lograr controlar el incendio y asegurar la zona.