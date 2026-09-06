Mi Olava ya tiene aplicación para Android: qué trámites se pueden realizar
La plataforma Mi Olava ya cuenta con una aplicación disponible para dispositivos Android, una alternativa que busca concentrar en un mismo espacio distintos servicios y trámites de la Municipalidad de Olavarría.
La aplicación puede descargarse desde Google Play Store y permite a los usuarios crear su Perfil Ciudadano, desde donde podrán acceder a diferentes prestaciones municipales sin necesidad de recurrir a distintas plataformas.
Entre las opciones disponibles se encuentra la posibilidad de solicitar turnos para obtener o renovar la licencia de conducir, pagar tasas municipales, anotarse en actividades culturales y recreativas y acceder al Portal de Salud.
La herramienta también permite realizar la inscripción en el Registro de Demanda Habitacional, además de consultar y utilizar otros servicios que se vayan incorporando a la plataforma.
Desde el Municipio señalaron que la aplicación forma parte de la estrategia para simplificar el acceso de los vecinos a los servicios municipales y ampliar las alternativas para realizar gestiones de manera digital.
Para comenzar a utilizarla, los usuarios deben descargar Mi Olava desde la Play Store, crear su Perfil Ciudadano y acceder desde allí a las diferentes herramientas disponibles.