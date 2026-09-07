Aprehendieron a un hombre por incitar a pelear en la vía pública

Personal del Comando de Patrullas de Olavarría acudió a la intersección de avenida Urquiza y calle Dorrego tras un llamado recibido en el servicio de emergencias 911.

En el lugar, los efectivos procedieron a la detención de un hombre de 29 años que se encontraba en la vía pública profiriendo gritos, alterando el orden público e incitando a pelear a las personas presentes.

La causa fue caratulada como «Infracción a los artículos 35 y 74 inciso A del Decreto Ley 8031/73», con intervención del Juzgado Correccional de Olavarría. El aprehendido fue trasladado y alojado en la Comisaría Segunda a disposición del juzgado interviniente.