Detuvieron a una mujer por causas de estafa

Personal de la Comisaría Segunda de Olavarría llevó a cabo la detención de una mujer de 25 años en el marco de un oficio judicial emanado por el Juzgado Correccional N° 01 del Departamento Judicial de Azul.

La causa está caratulada como “Estafa” y “Estafa en grado de tentativa – Azul”.

Tras recibir la orden de detención, los efectivos implementaron un operativo en la inmediatez y, mediante tareas encubiertas, establecieron que la acusada se encontraba en el domicilio de su progenitora, ubicado en calle Junín al 3800, donde se logró su aprehensión.

La detenida quedó alojada en la dependencia policial a disposición del Juzgado requirente.