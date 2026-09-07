La Juventud Radical Bonaerense renovó autoridades con presencia de dirigentes de Olavarría

El sábado 5 de septiembre se realizó en el Comité de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires el acto de renovación y asunción de las nuevas autoridades de la Juventud Radical bonaerense.

La nueva mesa de conducción provincial quedó encabezada por Rocío Tedesco, mientras que el olavarriense Nahuel González, actual presidente de la Juventud Radical de Olavarría y delegado provincial, asumió como vicepresidente. Además, la delegación local contó con la participación de Joaquín Germán Pérez, delegado seccional y ex tesorero de la Juventud Radical Provincial, y Melina Del Río, presidenta electa del espacio a nivel municipal.

Durante la jornada se desarrollaron debates centrados en el fortalecimiento del partido en los distritos de la provincia y en la participación de los jóvenes en la construcción política territorial.

El acto contó con la presencia del presidente de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, Emiliano Balbín, quien acompañó la asunción de la nueva conducción juvenil. En ese marco, se confirmó que Balbín visitará la ciudad de Olavarría el próximo 18 de septiembre para participar del acto de asunción de las autoridades locales del partido.