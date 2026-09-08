Continúa detenido el hombre que se enfrentó a tiros con la Policía

Jonatan Emmanuel Illesca, el hombre que el sábado se enfrentó a tiros con efectivos policiales tras una persecución, continúa detenido, pese a las versiones que durante las últimas horas indicaron que había recuperado la libertad.

Altas fuentes policiales consultadas por En Línea Noticias desmintieron esas versiones y aclararon que Illesca permanece privado de su libertad debido a que tenía vigente un pedido de detención en otra causa que tramita ante la misma fiscalía.

Según explicaron las fuentes, en la causa iniciada a partir del enfrentamiento con la Policía se dispuso su libertad, aunque esa decisión no implicó que el hombre quedara efectivamente en libertad, ya que sobre él pesaba otro pedido de detención.

La situación podría modificarse en las próximas horas, ya que, de acuerdo con la información aportada por las fuentes, se analiza la situación procesal de Illesca en relación con la causa por el enfrentamiento armado del sábado.

Illesca había sido aprehendido luego de una persecución policial que terminó en Cerrito entre Rufino Fal y Merlo. De acuerdo con lo informado tras el procedimiento, el hombre abandonó una motocicleta e intentó continuar la fuga a pie, momento en el que habría efectuado disparos contra los efectivos. Los policías respondieron y uno de los disparos impactó en una de sus piernas.

Tras ser reducido, fue trasladado al Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”. En el lugar del enfrentamiento se secuestró un arma de fuego y se levantaron vainas servidas para las pericias correspondientes.

La investigación también avanzó sobre otros hechos ocurridos en distintos sectores de Olavarría. Illesca fue vinculado presuntamente con al menos cuatro robos cometidos con armas de fuego, dos consumados y dos en grado de tentativa.

Los episodios investigados ocurrieron en San Martín al 700, Pérez Esquivel y Alejandro Aramburu, 15 Bis al 3600 y avenida Alberdi al 3600. Las actuaciones quedaron en manos de las UFI N.º 4 y N.º 7 de Olavarría.

Así, mientras continúa el avance de las distintas investigaciones, Illesca permanece detenido y no recuperó la libertad efectiva, más allá de la decisión adoptada en la causa iniciada por el enfrentamiento con los efectivos policiales.