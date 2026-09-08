Con el sector productivo resentido, Olavarría será sede de una nueva Ronda de Negocios

Con el sector productivo atravesado por un escenario económico adverso, Olavarría será sede el próximo viernes 25 de septiembre de una nueva Ronda de Negocios, una iniciativa que reunirá a empresas, cooperativas, emprendedores y profesionales vinculados a la actividad económica local y regional.

La jornada se desarrollará desde las 9 en el Salón Rivadavia y será organizada por el Municipio de Olavarría y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, junto con la Unión Industrial de Olavarría y la Asociación de Propietarios del Parque Industrial.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro entre distintos actores del sector productivo para ampliar redes de contacto, detectar oportunidades comerciales y establecer nuevos vínculos en un momento en que empresas y emprendimientos enfrentan dificultades para sostener y ampliar su actividad.

Podrán participar empresas industriales, agropecuarias y comerciales, cooperativas, emprendedores y profesionales vinculados al sector productivo. La participación será libre y gratuita, aunque será necesario realizar una inscripción previa mediante un formulario online.

La actividad se realizará en el marco de “Olavarría Produce”, el programa que reúne propuestas durante el Mes de la Industria y que tiene entre sus objetivos fortalecer la vinculación entre los distintos integrantes del entramado productivo.

Será la tercera edición de la Ronda de Negocios Olavarría, una instancia que apunta a facilitar el contacto entre quienes producen, comercializan, invierten y generan empleo, con la posibilidad de avanzar en acuerdos comerciales y estratégicos.

En un contexto en el que el sector productivo local también siente el impacto de la situación económica, la convocatoria apunta a generar herramientas de vinculación que permitan encontrar nuevas oportunidades y fortalecer los lazos comerciales dentro de Olavarría y la región.