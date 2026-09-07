Aprehendieron a un hombre en el interior de la fábrica LOSA

Personal de la Subcomisaría de Loma Negra acudió a las instalaciones de la fábrica LOSA tras un llamado efectuado por serenos del lugar, quienes advirtieron la presencia de un hombre dentro de uno de los galpones.

Al arribar al sitio, los efectivos policiales lograron la aprehensión de un masculino de 36 años que intentaba ocultarse dentro de unos gabinetes en desuso. Al momento del procedimiento, el imputado tenía en su poder herramientas para el corte de cables y guantes de goma.

El aprehendido fue trasladado a la sede policial para dar cumplimiento a las actuaciones de rigor. La causa quedó caratulada como “Tentativa de hurto in fraganti delito”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 del Departamento Judicial de Azul.