Atentado y resistencia a la autoridad: aprehendieron a dos hombres en la vía pública

Personal del Comando de Patrullas de Olavarría procedió a la aprehensión de dos hombres, de 38 y 33 años, durante las tareas de recorrida preventiva desarrolladas en la intersección de la avenida Colón y calle Moreno.

El procedimiento se inició cuando los efectivos intentaron identificar a los sujetos, quienes se negaron a aportar sus datos filiatorios. En ese momento, ambos adoptaron una postura agresiva y arrojaron golpes de puño hacia el personal policial, sin llegar a causar lesiones.

Tras ser reducidos en el lugar, los hombres fueron trasladados a la sede policial. En el hecho toma intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 10, a cargo de la fiscal Viceconte, bajo la carátula de “Atentado y resistencia a la autoridad”.