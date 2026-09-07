Wesner se solidarizó con los despedidos de Galasur

Los 19 despidos registrados en Galasur generaron distintas reacciones en las últimas horas, entre ellas el reclamo de los trabajadores frente a la planta, el pedido de AOMA para abrir una mesa de diálogo y el pronunciamiento del intendente Maximiliano Wesner, quien expresó su solidaridad con los empleados y sus familias.

“Mi solidaridad con los trabajadores despedidos de Galasur y sus familias. Ya lo venimos diciendo, si no se reactiva la obra pública y no ponemos el foco en la industria, esto no va a cambiar”, señaló Wesner este lunes.

El intendente vinculó la situación con la caída de la actividad de la construcción y su impacto directo sobre la economía local. “Somos una ciudad que aporta materiales fundamentales para la construcción de todo el país. Por eso, cuando la construcción se retrae Olavarría recibe ese impacto de manera directa”, sostuvo.

En esa línea, Wesner reclamó que la protección de la industria nacional, las pequeñas y medianas empresas y el empleo formen parte de las prioridades. “Necesitamos proteger la industria nacional, nuestras pymes y el trabajo sea un compromiso de todos”, afirmó.

Mi solidaridad con los trabajadores despedidos de Galasur y sus familias. Ya lo venimos diciendo, si no se reactiva la obra pública y no ponemos el foco en la industria, esto no va a cambiar. — Maximiliano Wesner (@MaximilianoWes4) September 7, 2026

El pronunciamiento del jefe comunal se suma así a las acciones que surgieron a partir de los despidos en Galasur, mientras los trabajadores reclaman respuestas y AOMA procura generar una instancia de diálogo con la empresa.