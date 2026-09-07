Banco Provincia celebra sus 204 años con descuentos en Cuenta DNI, 24 cuotas sin interés y 10.000 premios

Banco Provincia celebra sus 204 años a través de la Semana del Cliente, una iniciativa especial con la que buscará agradecer la confianza de quienes utilizan sus productos y servicios mediante una combinación de promociones, experiencias digitales y beneficios exclusivos. La propuesta forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el vínculo con las personas que visitan sus sucursales y utilizan sus canales digitales.

La principal novedad será un juego digital integrado a la aplicación Cuenta DNI. A través de esta experiencia interactiva, las y los participantes podrán acceder a descuentos de hasta el 40%, con un tope de reintegro de $40.000, además de participar en el sorteo de 10.000 premios. La apuesta del banco es combinar entretenimiento y ahorro en una herramienta que ya se convirtió en uno de los principales canales de interacción con sus clientes.

Hasta 24 cuotas sin interés

La semana especial también traerá ventajas para quienes compren a través de Provincia Compras. Durante los cinco días de la campaña, habrá hasta 24 cuotas sin interés en productos de toda la tienda. A eso se sumará una acción específica del programa de beneficios mesumo, que ofrecerá un 25% de ahorro en puntos para vouchers gastronómicos.

La agenda incluye además una propuesta vinculada a la educación financiera. Rico en Data, el programa de radio del banco que se emite todos los lunes a las 20 por Radio Provincia AM 1270 estará exclusivamente dedicado a la semana del cliente. En la edición del 7 de septiembre, los conductores Juani Velcoff y Paloma Bokser charlarán con clientes, que compartirán sus experiencias y su recorrido junto al banco.

Promo Día del Maestro

El cierre de la acción coincidirá con el Día del Maestro y llegará acompañado de una promoción especial en gastronomía. El 11 de septiembre, las compras realizadas con Cuenta DNI en comercios adheridos contarán con un 30% de descuento y un tope de reintegro de $15.000 por persona.

Con este paquete de beneficios, Banco Provincia buscará convertir la celebración en una de las acciones comerciales y de fidelización más relevantes del año para sus más de 10 millones de clientes.