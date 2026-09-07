Realizan obras en el sector de admisión de la guardia del Hospital

En las últimas horas comenzaron trabajos de reacondicionamiento en el sector de admisión de la Guardia del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”.

La intervención obligará a realizar una modificación temporal en el ingreso y registro administrativo de los pacientes.

Mientras se desarrollen las obras, quienes concurran a la Guardia deberán ingresar por el acceso principal de avenida Sarmiento y dirigirse a la ventanilla de Informes.

Allí se realizará el registro y se brindará la indicación correspondiente para continuar con la atención.

La medida se mantendrá durante el tiempo que demande la obra y busca permitir que la Guardia continúe funcionando con normalidad mientras se interviene el sector de admisión.

Los trabajos apuntan a mejorar las condiciones del espacio y a generar un sector más funcional tanto para los pacientes y acompañantes como para el personal administrativo y los profesionales que desempeñan sus tareas en el lugar.