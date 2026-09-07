Ferro presentó su indumentaria y el plantel para el Torneo Regional

Imagenes Mauricio Latorre

En el estadio Domingo Francisco Colasurdo, el «Carbonero» presentó oficialmente este viernes por la tarde la indumentaria y el plantel profesional con el que afrontará el Torneo Regional Federal Amateur.

La cita contó con la presencia de dirigentes de la institución, el cuerpo técnico liderado por Rubén «Lolo» Istillarte y la totalidad de los futbolistas, incluidas las flamantes incorporaciones que llegaron para reforzar la estructura del equipo.

Durante el encuentro, la institución exhibió los modelos de la camiseta oficial y la alternativa. Las principales voces de la jornada estuvieron a cargo del capitán Mathías Buongiorno y del propio entrenador Istillarte, quienes brindaron unas palabras a los presentes, destacaron la preparación realizada a lo largo de las últimas semanas y expresaron los mejores deseos de cara al inicio de la competencia.