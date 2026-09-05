Afiliados aseguran que Policía Federal continúa cortada en María Auxiliadora pese a la desmentida de la clínica

La situación en torno a las prestaciones de las obras sociales en la Clínica María Auxiliadora sumó nuevos testimonios durante este sábado, luego de que afiliados de Policía Federal aseguraran que la cobertura continúa interrumpida en la institución, pese a la comunicación difundida el viernes por la propia clínica.

María Auxiliadora había publicado durante la tarde del viernes una historia en su cuenta de Instagram bajo el título “Información importante. Para nuestra comunidad”. Allí aseguró: “Nuestra Guardia y Emergencias atiende con normalidad”, las 24 horas y los 365 días, y mencionó expresamente a IOMA, OSECAC, Policía Federal y demás obras sociales.

Sin embargo, posteriormente se comunicaron con este medio afiliados que relataron situaciones diferentes.

Uno de los testimonios corresponde a una persona cuyo padre concurrió durante la jornada del viernes a la clínica para recibir atención a través de Policía Federal. Según relató, al momento de la atención debió abonar $30.000, ya que la prestación fue cobrada como particular.

El mismo afiliado aseguró que posteriormente realizó una consulta por WhatsApp para conocer la situación de la cobertura y que recibió como respuesta que Policía Federal continúa cortada.

“Dicen que no la cortan y a la gente le cobran”, señaló al describir la situación.

Otro afiliado había relatado previamente a este medio una situación similar. Según explicó, concurrió el viernes a la Guardia de María Auxiliadora por problemas respiratorios y un empleado del sector de admisión le informó que la cobertura de Policía Federal estaba interrumpida.

Ante esa situación, afirmó que tuvo que abonar $30.000 para ser atendido.

Además, cuestionó la documentación recibida por el pago y señaló que la atención habría sido registrada bajo el concepto “Obra Social Particulares”, mientras que el importe abonado habría sido presentado como un coseguro.

La aclaración de la clínica

Los testimonios se conocieron después de que María Auxiliadora difundiera su mensaje público asegurando que la Guardia y Emergencias funcionaba con normalidad para afiliados de Policía Federal, IOMA, OSECAC y otras obras sociales.

La comunicación de la clínica fue realizada únicamente a través de una historia de Instagram y estuvo específicamente referida al funcionamiento de la Guardia y Emergencias.

En paralelo, autoridades del Centro de Empleados de Comercio de Olavarría y de OSECAC señalaron que las prestaciones de esa obra social en María Auxiliadora no se encuentran interrumpidas.

La información inicial sobre dificultades en la continuidad de las prestaciones había sido aportada a este medio por fuentes calificadas e inobjetables allegadas a la institución.

Ahora, los nuevos testimonios incorporan casos concretos de afiliados que aseguran haber tenido que pagar para acceder a la atención y, en uno de los casos, haber recibido posteriormente una respuesta por WhatsApp que indicaría que la cobertura de Policía Federal continúa cortada.